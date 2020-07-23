الاقتصاد

الذهب يرتفع مقترباً من أعلى مستوياته القياسية على الإطلاق

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس مقتربة من أعلى مستوى قياسي تم بلوغه عام 2011، وتلقى المعدن الأصفر دعما من انخفاض الدولار الأمريكي بشكل ملحوظ أمام أغلب العملات الرئيسية في الأسواق.


كانت بيانات حكومية صادرة عن وزارة العمل الأمريكية قد كشفت عن ارتفاع عدد طلبات إعانة البطالة في البلاد لأول مرة منذ مارس خلال الأسبوع الماضي مسجلة مستوى 1.416 مليون.


وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 94.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 95.1 نقطة وأقل مستوى عند 94.5 نقطة.


وفي ختام التعاملات، ارتفعت أسعار الذهب عقود تسليم أغسطس/آب بنسبة 1.3% او ما يعادل 24.9 دولار إلى 1890 دولارا للأوقية وأصبح قرب اعلى إغلاق قياسي مسجل في تاريخ المعدن النفيس في الثاني والعشرين من أغسطس/آب عند 1891.9 دولار للأوقية، وسجل المعدن النفيس أعلى سعر اليوم عند 1897.7 دولار وأقل سعر عند 1863.1 دولار.

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