شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النحاس تواصل الارتفاع قرب أعلى مستوى في عامين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النحاس خلال تداولات اليوم الخميس وسط استقرار سلبي للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية فضلا عن متابعة حثيثة لتطورات أزمة فيروس "كورونا".



وتلقى النحاس دعما من الإقبال واسع النطاق على المعادن الصناعية والنفيسة في ظل إجراءات التحفيز المالي من جانب البنوك المركزية وحكومات بعض دول العالم لمواجهة تداعيات فيروس "كورونا".

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وكان قادة دول الاتحاد الأوروبي قد اتفقوا على صندوق تمويل بأصول قدرها 750 مليار يورو (أي ما يقارب 830 مليار دولار) لتقديم قروض بفائدة منخفضة ومنح للشركات والأسر.



وفي سياق آخر، استقر مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 13:50 بتوقيت جرينتش عند 94.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 95.1 نقطة وأقل مستوى عند 94.7 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت أسعار النحاس عقود تسليم سبتمبر/أيلول بحلول الساعة 13:46 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 2.93 دولار للرطل، وسجل اعلى سعر اليووم عند 2.94 دولار في حين سجل أقل سعر عند 2.89 دولار.