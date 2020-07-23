شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يزيد خسائره عقب بيانات إعانة البطالة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الخميس مواصلا خسائره التي دفعته إلى أدنى مستوى في أكثر من أربعة أشهر.



يأتي ذلك عقب صدور بيانات حكومية ضعيفة حيث كشفت وزارة العمل الأمريكية عن ارتفاع عدد طلبات إعانة البطالة في البلاد لأول مرة منذ مارس خلال الأسبوع الماضية مسجلة مستوى 1.416 مليون.



ووقعت العملة تحت وطأة الضغوط نتيجة تصاعد التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة والصين حيث طلبت واشنطن بإغلاق قنصلية بكين في "هيوستن" بسبب ما تراه من إجراءات لحماية حقوق الملكية الفكرية.

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ووصفت الصين هذه الخطوة بالاستفزازية من جانب واشنطن مشيرة إلى أن هذا الإجراء قد يستدعي ردا من السلطات الحكومية الصينية.



ومن جانبه، صرح وزير الخزانة الأمريكية "ستيفن منوتشن" في وقت سابق اليوم بأن استقرار الدولار أمر شديد الأهمية لإدارة الرئيس "دونالد ترامب" نظرا لكونها عملة احتياطي نقدي أجنبي على مستوى العالم ويجب حمايتها.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:20 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 94.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 95.1 نقطة وأقل مستوى عند 94.5 نقطة.