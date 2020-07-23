الاقتصاد

النفط ينخفض متخليا عن مكاسبه السابقة بالتعاملات

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الخميس متخلية عن المكاسب التي سجلتها في وقت سابق بالجلسة، وذلك مع تجدد القلق من أزمة وتأثيرها على الطلب العالمي.


وكشفت بيانات جامعة "جون هوبكينز" عن أن عدد المصابين بالفيروس التاجي تجاوز 15 مليون حالة على مستوى العامل كما تواصل الوفيات زيادتها.


يأتي ذلك بعد إشادة بلقاحات واعدة مضادة للفيروس مثل لقاح جامعة "أوكسفورد" وشركة "أسترازينيكا" وأيضا لقاحي "موديرنا" و"فايزر".

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وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:10 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 94.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 95.1 نقطة وأقل مستوى عند 94.5 نقطة.


وعلى صعيد التعاملات، انخفض سعر "ويست تكساس" الأمريكي بحلول الساعة 17:08 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 41.8 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 42.3 دولار وأقل سعر عند 41.3 دولار.


وانخفض سعر "برنت" بنسبة 0.5% إلى 44.05 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 44.7 دولار وأقل سعر عند 43.7 دولار.

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