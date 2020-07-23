شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشر السوق العام ببورصة الكويت بنسبة 0.26% بختام تعاملات الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.26% رابحاً 12.65 نقطة ليغلق عند مستوى 4874.61 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.36% رابحاً 19.15 نقطة ليغلق عند مستوى 5279.45 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.01% خاسراً 0.41 نقطة ليغلق عند مستوى 4076.98 نقطة، وهبط مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.16% خاسراً 6.48 نقطة ليغلق عند مستوى 4031.80 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 62.5 مليون سهم بقيمة 18.8 مليون دينار كويتي عبر 6143 صفقة، وهبطت قطاعي المواد الأساسية والتأمين بنسبة 3.14%، 0.14%، على التوالي، فيما ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.76%، أعقبه قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.52%، تلاه قطاع العقار بنسبة 0.45%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.39%، ثم قطاعي السلع الاستهلاكية والنفط والغاز بنسبة 0.38%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.26%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.21%.

وجاء سهم شركة التمدين الاستثمارية على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 9.65%، يليه سهم الشركة الوطنية للرماية بنسبة 9.59%، ثم سهم شركة الإنماء العقارية بنسبة 8.04%، فيما تصدر سهم شركة الأرجان العالمية العقارية القائمة الحمراء بانخفاض قدره 10% ثم سهم الشركة الأولى للتأمين التكافلي بنسبة 9.02%، ثم سهم شركة أسيكو للصناعات بنسبة 8.40%.

Advertisements

وفي سياق متصل قالت شركة الاتصالات الكويتية، إن مجلس الإدارة سوف ينعقد يوم الاثنين الموافق 27 يوليو، في تمام الساعة 12.45 ظهراً في مقر الشركة الرئيسي، حيث سيناقش المجلس ضمن بنود جدول أعماله مناقشة واعتماد البيانات المالية المرحلية للفترة المنتهية في 31 مارس لعام 2020، ومناقشة واعتماد البيانات المالية المرحلية للفترة المنتهية في 30 يونيو لعام 2020.

وفي سياق آخر أعلنت شركة إنوفست، عن الانتهاء من الإجراءات الرسمية لدفع مبلغ التسوية الودية مع شركة كابيتال إبدار -مصرف إيدار سابقاً، وتحويل الحصص محل النزاع لتنعكس هذه التسوية بشكل إيجابي على النتائج المالية للمجموعة بصافي ربح وقدره 3.3 مليون دينار بحريني (8.7 مليون دولار أمريكي)، وذلك بعد مراجعتها من قبل المدقق الخارجي، حيث ستندرج هذه التسوية ضمن فترة الربع الأول المنتهي في 31 مارس لعام 2020، والتي ستعتمد بياناتها المالية بالتزامن مع اعتماد البيانات المالية للسنة أشهر المنتهية في 30 يونيو، منوهة إلى أن هذه التسوية ستنعكس بشكل إيجابي على النتائج المالية للمجموعة بصافي ربح وقدره 3.3 مليون دينار بحريني (8.7 مليون دولار أمريكي).