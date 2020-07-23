شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب ترتفع 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 843 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت أسعار الذهب اليوم الخميس، ارتفاعها للاسبوع الثانى على التوالى، إذ سجل الذهب اليوم ارتفاع فى مصر بقيمة 3 جنيهات وذلك على خلفية ارتفاع سعر أوقية الذهب عالمياً لأعلى مستوى لها منذ أكثر من 9 سنوات، لتقترب من حاجز الـ1900 دولار.

أسعار الذهب اليوم...

عيار 18 : 722.50 جنيه

عيار 21 : 843 جنيها

عيار 24 : 963.40 جنيه

الجنيه الذهب : 6744 جنيها

السعر العالمى : 1897 دولار

وواصل الذهب يوم الخميس الاقتراب من أعلى مستوى فى تسعة أعوام إذ عزز تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة والصين جاذبية المعدن النفيس كملاذ آمن بينما يتطلع المستثمرون للتحوط من التضخم المحتمل مع تنفيذ خطط تحفيز إضافية لمساعدة الاقتصادات التى ضربتها الجائحة.

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توقع إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، أن تكسر أسعار المعدن الأصفر حاجز أعلى مستوى تم تحقيقه فى 22 اغسطس 2011 والذى بلغ حينذاك نحو 1919 دولار للأوقية للبيع و1917.90 دولار للشراء، خلال الاسبوع الجاري.

وقال فى تصريحات له اليوم، أن الذهب ما زال سيشهد منحنى تصاعدى خلال الأيام المقبلة، مؤكدا أنه لا يوجد إى مؤشر أو دليل حاليا يدعو لهبوط سعره لذا فإن هناك فرصة متاحة للشراء.

وأوضح وصفى أن هناك العديد من العوامل التى صاعدت فى استمرار المنحنى التصاعدى للذهب عالميا وانعكاسه محليا، وتتمثل فى ضخ 2.6 مليار دولار فى الصناديق الاستثمارية الخاصة بالذهب فى خلال أسبوع، وكذلك تحقيق الدولار أدنى مستوى له منذ 4 أشهر.

وأضاف أن من العوامل المؤثرة أيضا، عدم وضوح الرؤية فى مواجه فيروس كورونا ( كوفيد 19) فى امريكا وزياده عدد المصابين المستمر بما يهدد بتباطؤ اقتصادى امريكى فالفترة القادمة، فضلا عن سوء نتائج الأسهم الأمريكية للشركات الرائدة للربع الثانى من 2050 وهو الربع الذى انتشر فيه فيروس كورونا غير مما تسبب فى اتجاه المستثمرين للملاذ الأمن للذهب وعلى المدى الاستثمارى البعيد .

وقال جيفرى هالى كبير محللى السوق لدى أواندا ”فى ظل تزايد التوتر بين الولايات المتحدة والصين واستمرار تراجع عائدات السندات الأمريكية وضعف الدولار الجلى، تبقى مبررات ارتفاع أسعار الذهب قوية“.