شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الضرائب المشتركة مع غرفة الأخشاب تبحث في اجتماعها الأول مشكلات الصناع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت لجنة الضرائب المشتركة بين غرفة صناعة منتجات الأخشاب، ومصلحة الضرائب اجتماعها الأول، بمقر الغرفة، برئاسة عبده شولح نائب رئيس الغرفة، ومجدي هلال مستشار الضرائب بالغرفة، والجهاز التنفيذي بالغرفة، وبحضور ممثلي مصلحة الضرائب، حيث استعرض الاجتماع عددا من التساؤلات والأستفسارات والمشكلات التي يعاني منها المجتمع الصناعي، ومحاولة ايجاد حلول تحقق المصلحة العامة

يشار إلي أن لجنة الضرائب تم تشكيلها بقرار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وتعد أحد أهم مخرجات لقاء الغرفة مع المصلحة في دمياط نوفمبر 2019، ويرأس اللجنة نائب رئيس مصلحة الضرائب، وتضم في عضويتها ممثلين عن مصلحة الضرائب، وممثلي غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، وخبراء ومحاسبين اعضاء بالغرفة، وتهدف تلك اللجنة المشتركة فتح قنوات للحوار البناء بين المجتمع الصناعي ومصلحة الضرائب

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ومن جانبه أشاد أحمد حلمي رئيس غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث، فى بيان له اليوم، بالاجتماع واصفا ايه بانه اكثر من ناجح وذلك لأنه خلق حالة من الحوار بين المجتمع الصناعي ومصلحة الضرائب، حيث تم طرح العديد من الأسئلة والمشكلات التي يعاني منها القطاع، مشيرا إلي أن مسئولو المصلحة أبدوا رغبة كبيرة في العمل علي حل أي مشاكل تواجه القطاع للمساهمة في تطوره وتنمية الاقتصاد المصري، مؤكدا أن التواصل والتجاوب مع مصلحة الضرائب امر هام ويصب في مصلحة الجميع، في ظل الرغبة القوية من الغرفة في العمل علي تحول القطاع الغير رسمي لقطاع رسمي

ودعا حلمي المجمتع الصناعي بالتواصل مع الغرفة وإرسال كافة اسئلتهم ومشاكلهم لطرحها علي اللجنة بصفة دورية ومحاولة ايجاد حلول دائمة.