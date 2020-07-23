شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة قطر تتراجع بنسبة 0.19% بختام تعاملات الأسبوع..وهبوط 22 سهماً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.19% خاسراً 17.87 نقطة ليغلق عند مستوى 9368.29 نقطة، وبلغ حجم التداول 339 مليون سهم بقيمة 500.1 مليون ريال عبر تنفيذ 8998 صفقة، وتراجع 22 سهماً، وارتفع 25 سهماً، واستقر سهم واحد، وهبطت 4 قطاعات على رأسها قطاع العقارات بنسبة 1.75%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.28%، تلاه قطاع النقل بنسبة 0.62%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.08%، فيما ارتفع قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.63%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.05%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.01%.

وفى سياق متصل أعلنت مجموعة المستثمرين القطريين، عن عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة العادية لمجموعة المستثمرين القطريين بتاريخ اليوم الأربعاء 27 يوليو، لذا سيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الأحد 26 يوليو.

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جاء ذلك بعدما أفصحت مجموعة المستثمرين القطريين عن بياناتها المالية المراجعة للفترة المنتهية في 2020/06/30، حيث بلغ صافي الربح 38.84 مليون ريال قطري مقابل صافي الربح 84.40 مليون ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه، كما بلغ العائد على السهم 0.03 ريال قطري في النصف الأول من العام 2020 مقابل العائد على السهم 0.07 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه.