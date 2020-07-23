جولدمان ساكس: أمريكا لا تزال فى المراحل الأولى من الشعور بتأثير كورونا الاقتصادى

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال ديفيد سولومون المدير التنفيذى لبنك (جولدمان ساكس) إن الولايات المتحدة لا تزال في المراحل الأولى من الشعور بتأثير فيروس "كوفيد-19" على الاقتصاد، وفقا لما نشرته شبكة (سى إن إن) الإخبارية.

وأوضح سولومون -في حديث بالنادي الاقتصادي في نيويورك أن الولايات المتحدة شرعت في طريق طويل نحو الانتعاش بعد عمليات الإغلاق بسبب وباء فيروس (كورونا) المستجد، لكن الطريق نحو التعافي الاقتصادي ملئ بالعقبات.

وقال إنه على الرغم من أن بعض أجزاء من الاقتصاد أظهرت علامات على التحسن خلال الأشهر الأخيرة مع تراجع معدل البطالة من ذروته في أبريل، وارتداد مبيعات التجزئة إلا أن ذلك التعافي قد يتلاشي في الأشهر المقبلة.

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وأضاف "حتى في أفضل الحالات، إذا تم القضاء على الفيروس أو السيطرة عليه بصورة أكبر كثيرا، أعتقد أننا سنواجه معدلات بطالة مرتفعة للغاية لفترة طويلة من الزمن".

وأكد أن استجابة واشنطن الاقتصادية قوية وملائمة، لافتا إلى أنه ينبغي تقديم المزيد من الحوافز - حتى بتكلفتها المرتفعة - لتجنب وضع أسوأ في وقت لاحق، وشدد على الدور المهم للقطاع الخاص وإمكانية لعب دور في مد جسور التعاون، لافتا إلى حالة الانقسام التي خلقها الوباء في جميع أنحاء البلاد.