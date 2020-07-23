موجز الاقتصاد: تخصيص أراض مجانية بالمناطق الصناعية لإقامة مشروعات صغيرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع ”الخليج 365” اليوم الاثنين 20-7-2020 مجموعة من الأخبار الاقتصادية المهمة، ومن بينها ، إعلان وزارة المالية إجراءات لتسريع وتيرة ميكنة الضرائب ومنظومة الفاتورة الإلكترونية وكذلك الإجراءات الجديدة التي اتخذتها وزارة الإسكان لمواجهة مخالفى شروط الإسكان الاجتماعى، ودعوة الغرف العربية لإقامة منطقة اقتصادية مشتركة بين مصر واليونان.

المالية: إجراءات لتسريع وتيرة ميكنة الضرائب ومنظومة الفاتورة الإلكترونية

وجه الدكتور محمد معيط، وزير المالية، رسالة شكر للشركات التى قامت بالإشتراك فى مرحلة التشغيل التجريبى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية واستعدادا لتعميمها علي كافة الشركات وهى وشركة العربى للتجارة والصناعة، وشركة توشيبا العربى للأجهزة المرئية، وشركة العربى لتكنولوجيا الإضاءة ، وشركه يونيباك النيل المحدودة وشركة أكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية ، وشركة نستلة للمياه مصر واصفاً هذه الشركات بشركاء النجاح .

أكد "وزير المالية" ، على اهتمام القيادة السياسية بإجراءات الوزارة لتسريع وتيرة ميكنة مصلحة الضرائب المصرية وتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية ، بما يعزز سرعة استيداء حقوق الخزانة العامة وتأمين الإيرادات العامة و التيسير علي المجتمع الضريبي.

الإسكان تتخذ إجراءات جديدة لمواجهة مخالفى شروط مشروع الإسكان الاجتماعى

صرحت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بأنه تم عقد الاجتماع السنوي الثاني حول تطوير منظومة الضبطية القضائية وآليات استخدامها ضد مخالفي شروط الاستفادة بوحدات الإسكان الاجتماعي، وذلك بحضور مسئولي صندوق الإسكان الاجتماعي، وعددٍ من موظفي الصندوق وأجهزة المدن الجديدة والمديريات الممنوحين حق الضبطية القضائية، والمقرر عقد دورة تدريبية لهم تستمر حتى يوم الأحد 26 يوليو الجاري بمقر جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر.

وأضافت مي عبد الحميد، أن الاجتماع السنوي الثاني حول الضبطية القضائية يأتي في إطار حرص الصندوق على تطوير منظومة الضبطية القضائية وانتظام العمل بها، بما ينعكس بصورة إيجابية نحو الإجراءات القانونية التي يتخذها الصندوق بصورة دائمة حيال مخالفي قانون الإسكان الاجتماعي، وبما يضمن تحقيق الصندوق لهدفه من وصول الدعم لمستحقيه، وهو ما يحقق بدوره هدف الدولة في الاهتمام بالمواطنين محدودي الدخل.

32.5 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة المصرية منذ بداية شهر يوليو

ارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 10459.92 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهى، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس70 متساوي الأوزان" بنسبة 4.81% ليغلق عند مستوى 1494.47 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" ارتفاعاً بنحو 3.85% مغلقًا عند مستوى 2287.58 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعاً بنحو 0.19% مغلقًا عند مستوى 12183.06 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.60% ليغلق عند مستوى 691.21 نقطة.

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"الغرف العربية" تدعو لإقامة منطقة اقتصادية مشتركة بين مصر واليونان

دعا أمين عام اتحاد الغرف العربية، خالد حنفي، إلى ضرورة إقامة منطقة اقتصادية مشتركة بين مصر واليونان؛ تعزز المصالح الحيوية للبلدين إلى حد كبير، إلى جانب تطوير التعاون البحري والسياحي مع ملاحظة أن السياحة في مصر ستعود ابتداء من يوليو 2020

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جاء ذلك خلال مشاركته في حلقة النقاش الحوارية عبر خاصيّة "الفيديو كونفرنس" التي نظمتها الغرفة العربية اليونانية بعنوان: "اليونان - مصر: آفاق التعاون في الشحن، صناعة الموانئ وأحواض بناء السفن"، وذلك تحت رعاية اتحاد الغرف العربية ووزارة الشؤون البحرية اليونانية.

نيفين جامع: تخصيص أراض مجانية بالمناطق الصناعية لإقامة مشروعات صغيرة

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أن صدور قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يعتبر من اهم الإنجازات التشريعية و الاقتصادية التي قامت بها الدولة للنهوض بقطاع المشروعات و تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتهيئة البيئة القانونية و الاستثمارية للتوسع في هذا القطاع و تقديم خدمات تمويلية و تسويقية متنوعة لتشجيع مختلف فئات المجتمع خاصة الشباب علي العمل الحر و التشغيل الذاتي و المشاركة في مسيرة التنمية الاقتصادية .

رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء: خفض سعر الغاز يدفع بزيادة صادرات القطاع

قال سمير نعمان عضو المجلس التصديرى لمواد البناء، إن صادرات قطاع مواد البناء ارتفعت خلال شهر يونيو الماضى لتصل إلى 500 مليون دولار بعد الانفراجه التى حدثت من تعطل بعض الشحنات المصدرة نتيجة استمرار أزمة كورونا وتأثيرها على التصدير بالاضافة إلى توقف الأسواق العالمية لفترة كبيرة منذ بداية العام الجارى بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد ، إلا أن بداية فتح الأسواق العالمية يعتبر انفراجه تدريجية لمعاودة التصدير مرة أخرى وزيادة الصادرات المصرية للخارج .

التنمية الصناعية: طرح مناقصتين لتطوير 4 مناطق عبر اتفاقية قرض البنك الدولى

أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية برئاسة المهندس مجدى غازى، طرح مناقصتين لتطوير عدد 4 مناطق صناعية بمحافظتى قنا وسوهاج، حيث يشمل برنامج تنمية الصعيد تطوير منطقتي “هو وقف"، إضافة إلى تطوير منطقتي غرب طهطها وغرب جرجا، بتكلفة إجمالية تتخطى الـ4 مليارات جنيه.

وتهدف هيئة التنمية الصناعية، لتطوير البنية التحتية لكامل الـ 4 مناطق بتكلفة تفوق 4 مليار جنيه في إطار استكمال انجازات الملفات المرتبطة بالمناطق الصناعية، إضافة إلى الانتهاء من تسهيل كافة النقاط المتعلقة ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وفقا للضوابط الواردة باتفاقية قرض البنك الدولى.