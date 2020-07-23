شكرا لقرائتكم خبر عن الغرف التجارية تشيد بمبادرة "السيسى" لتشجيع المنتج المحلي وتحفيز الاستهلاك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - العربي: المبادرة تساند المواطن والصانع والتاجر ودعما حقيقيا للاقتصاد القومي أشاد الاتحاد العام للغرف التجارية بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تستهدف "تشجيع المنتج المحلي وتحفيز الاستهلاك" المنتظر أن تطلقها الحكومة رسميا الأحد المقبل حسب ما اشار اجتماع مجلس الوزراء أمس الأربعاء.

وقال المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إن هناك ترحيب واسع من منتسبي الغرف التجارية علي مستوي الجمهورية بالمبادرة لتنشيط المبيعات وزيادة الحركة التجارية لاسيما أنها تأتي في وقت مهم جدا في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا علي معظم الأنشطة التجارية فضلا عن أن ضخ مبالغ مالية من خزانة الدولة علي بطاقات التموين خطوة مهمة لتنشيط السوق .

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ووجه رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية نيابة عن مجلس إدارته ومنتسبي الغرف التجارية بالمحافظات المختلفة من صناع وتجار ومؤدي خدمات الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي علي سعيه الدائم لتقديم كل ماهو جديد من مبادرات لدعم المواطنين والصناعة والتجارة والاستثمار وبالتالي الاقتصاد القومي وهو ما يستحق الاحترام والتقدير كما وجه الشكر أيضا للحكومة بقيادة الدكتور مصطفي مدبولي التي تسعي الي تنفيذ توجيهات الرئيس وإعطاء تسهيلات اقتصادية ومجتمعية في التوقيت المناسب.

وأكد "العربي" أن مبادرة تشجيع المنتج المحلي وتحفيز الاستهلاك ستزيد من معدلات الانفاق الاستهلاكي علي عمليات الشراء وهي مبادرة مفيدة لكافة الأطراف سواء المنتج برفع معدلات إنتاج سلعته أو التاجر بزيادة مبيعاته والمستهلك بدعمه بسلع ذات اسعار مخفضة بجانب الايجابيات الأخري منها توفير فرص عمل جديدة من خلال زيادة عملية الإنتاج وهذا جانب مجتمعي مهم.