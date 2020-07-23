شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 44.36 دولار للبرميل لبرنت و41.98 للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار النفط اليوم الخميس، 44.36 دولار للبرميل لخام القياس العالمي برنت مرتفعا بمقدار 7 سنتا أو ما يعادل 0.2% وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 41.98دولار للبرميل مرتفعا بمقدار 8 سنتا أو ما يعادل 0.2%.

وذكرت تقارير إعلامية عالمية، إن الارتفاع غير المتوقع في مخزون الخام الأمريكي وارتفاع أعداد الإصابة بفيروس كورونا تسبب في تثبيط تعافي الطلب على النفط مما حد من المكاسب.

وكانت بيانات من معهد البترول الأمريكي، قد أظهرت أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة سجلت زيادة حادة غير متوقعة الأسبوع الماضي بينما انخفضت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

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وقفزت مخزونات الخام 7.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في السابع عشر من يوليو لتصل إلى 531مليون برميل بينما كانت توقعات المحللين تشير إلى انخفاض قدره 2.1 مليون برميل.

وقال ديمترى بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، فى مؤتمر على الهاتف إن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين وجه السلطات بدراسة أفكار بشان التحوط فى سعر النفط مضيفا أنه لم يتم اتخاذ قرارات فى هذا الشأن بعد وفقا لرويترز .

فيما أعلن وزير النفط العراقي، إحسان عبد الجبار، أمس الأربعاء ، في تغريدة له على حسابه في "تويتر"، عن بيع بلاده للنفط الخام لشهرين متتالين بأسعار فاقت خام برنت قائلا "إن "العراق أقدم على بيع النفط الخام المتاح للتصدير لشهرين متتاليين بأسعار فاقت سعر خام برنت" مشيرا إلى أن "ذلك جاء لأول مرة في تأريخ العراق".

وتخفض دول مجموعة "أوبك+"، التي تقودها روسيا والسعودية، الإنتاج بواقع 9.7مليون برميل يومياً منذ مايو الماضي، بعد أن قوض الفيروس ثلث الطلب العالمي على الخام، وبعد يوليو الجاري، من المقرر أن تقلص التخفيضات إلي 7.7 مليون برميل يوميا حتى ديسمبر المقبل.