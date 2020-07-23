شكرا لقرائتكم خبر عن "مسقط" الصاعد الوحيد ببورصات الخليج بختما تعاملات جلسة نهاية الأسبوه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت بورصات الخليج، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.61% خاسراً 12.65 نقطة ليغلق عند مستوى 2052.65 نقطة، وخسر رأس المال السوقي 1.3 مليار درهم، وهبط المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.03% خاسراً 5.53 نقطة ليغلق عند مستوى 4261.066 نقطة، وربح رأس المال السوقي نحو 2.1 مليار درهم، كما تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بنسبة 0.01% خاسراً 1.11 نقطة ليغلق عند مستوى 7426.78 نقطة، فيما ارتفعت بورصة مسقط وحيدة.

بورصة دبي

تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.61% خاسراً 12.65 نقطة ليغلق عند مستوى 2052.65 نقطة، وخسر رأس المال السوقي 1.3 مليار درهم ليغلق عند مستوى 292.69 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 127.4 مليون سهم محققة ما قيمته 150.4 مليون درهم من خلال تنفيذ 2463 صفقة لعدد 33 سهماً، وهبطت 4 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاع السلع بنسبة 1.52%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 0.88%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.78%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.37%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.21%، فيما ارتفع قطاعي الاستثمار والتأمين بنسبة 0.47%، 0.41%، على التوالي.

وقفزت 9 أسهم ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة تكافل الإمارات بنسبة 8.95%، ثم سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 4.38%، فيما تراجع 18 سهماً ، على رأسها سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 4.96%، ثم سهم شركة آن ديجيتال سيرفس القابضة بنسبة 4.87%، فيما تصدر سهم شركة إعمار القابضة قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 17.5 مليون ورقة بقيمة 45.4 مليون درهم، وتراجع بنسبة 1.51%.

بورصة أبوظبي

تراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.03% خاسراً 5.53 نقطة ليغلق عند مستوى 4261.066 نقطة، وربح رأس المال السوقي نحو 2.1 مليار درهم ليغلق عند مستوى 603.783 مليار درهم، (الدولار يعادل 3.67 درهم إماراتي)، وبلغ حجم التداول 38.8 مليون سهم، بقيمة 100 مليون درهم، عبر تنفيذ 1236 صفقة.

وهبطت 3 قطاعات ببورصة أبوظبي، على رأسها قطاع الخدمات بنسبة 1.79%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 1.13%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.16%، فيما ارتفع قطاع الطاقة بنسبة 1.68%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.34%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.24%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.16%.

وارتفعت 8 أسهم ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم شركة أسمنت رأس الخيمة بنسبة 3.7%، ثم سهم شركة دانة غاز بنسبة 3.64%، ثم سهم شركة واحة الزاوية القابضة بنسبة 2.47%، فيما تراجع 12 سهماً على رأسها سهم شركة أبوظبي الوطنية للفنادق بنسبة 4.8%، ثم سهم شركة اشراق للاستثمار بنسبة 4.42%، ثم سهم بنك الشارقة بنسبة 3.64%، وتصدر سهم شركة مجموعة الإمارات للاتصالات-مجموعة اتصالات قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 29.2 مليون درهم.

بورصة البحرين

تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.64% خاسراً 8.28 نقطة ليغلق عند مستوى 1284.64 نقطة، وبلغ حجم التداول 4.4 مليون سهم بقيمة 558.8 ألف درهم، وهبط ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 33.07% بضغوط هبوط سهم بنك البحرين والكويت بنسبة 7.07%، بنك البحرين الوطني بنسبة 2.20%، مصرف السلام-البحرين بنسبة 1.41%، ثم قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 1.91% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.26%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.47% بضغوط هبوط سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 0.66%، فيما ارتفع سهم البنك الأهلي المتحد وحيداً بنسبة 1.15%.

بورصة الكويت

تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.26% رابحاً 12.65 نقطة ليغلق عند مستوى 4874.61 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.36% رابحاً 19.15 نقطة ليغلق عند مستوى 5279.45 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.01% خاسراً 0.41 نقطة ليغلق عند مستوى 4076.98 نقطة، وهبط مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.16% خاسراً 6.48 نقطة ليغلق عند مستوى 4031.80 نقطة.

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وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 62.5 مليون سهم بقيمة 18.8 مليون دينار كويتي عبر 6143 صفقة، وهبطت قطاعي المواد الأساسية والتأمين بنسبة 3.14%، 0.14%، على التوالي، فيما ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.76%، أعقبه قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.52%، تلاه قطاع العقار بنسبة 0.45%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.39%، ثم قطاعي السلع الاستهلاكية والنفط والغاز بنسبة 0.38%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.26%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.21%.



وجاء سهم شركة التمدين الاستثمارية على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 9.65%، يليه سهم الشركة الوطنية للرماية بنسبة 9.59%، ثم سهم شركة الإنماء العقارية بنسبة 8.04%، فيما تصدر سهم شركة الأرجان العالمية العقارية القائمة الحمراء بانخفاض قدره 10% ثم سهم الشركة الأولى للتأمين التكافلي بنسبة 9.02%، ثم سهم شركة أسيكو للصناعات بنسبة 8.40%.

بورصة قطر

تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.19% خاسراً 17.87 نقطة ليغلق عند مستوى 9368.29 نقطة، وبلغ حجم التداول 339 مليون سهم بقيمة 500.1 مليون ريال عبر تنفيذ 8998 صفقة، وتراجع 22 سهماً، وارتفع 25 سهماً، واستقر سهم واحد، وهبطت 4 قطاعات على رأسها قطاع العقارات بنسبة 1.75%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.28%، تلاه قطاع النقل بنسبة 0.62%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.08%، فيما ارتفع قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.63%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.05%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.01%.

بورصة السعودية

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.01% خاسراً 1.11 نقطة ليغلق عند مستوى 7426.78 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.5% خاسراً 123.70 نقطة ليغلق عند مستوى 8145.47 نقطة، وبلغ حجم التداول 232.6 مليون سهم بقيمة 5.2 مليار ريال.

وهبطت 13 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 1.94%، أعقبه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.38%، تلاه قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.34%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.26%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.79%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.49%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.34%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.29%، ثم قطاع الخدمات التجاري والمهنية بنسبة 0.28%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.13%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.12%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.08%، فيما ارتفع قطاع الأدوية بنسبة 2.97%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 1.13%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.59%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.44%.

وقفز 82 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "الشرقية للتنمية" بنسبة 6.96%، ثم سهم "أبومعطي" بنسبة 4.91%، ثم سهم "ريدان" بنسبة 4.41%، فيما تراجع 97 سهماً على رأسها سهم "العمران" بنسبة 9.69%، ثم سهم "باعظيم" بنسبة 4.48%، ثم سهم "صدق" بنسبة 3.30%، فيما تصدر سهم "الشرقية للتنمية" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 406.8 مليون ريال سعودي.

بورصة مسقط

ارتفع سوق مسقط للأوراق المالية، حيث صعد مؤشر سوق مسقط (30)، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 1.20% رابحاً 42.16 نقطة ليغلق عند مستوى 3563.880 نقطة، وبلغ حجم التداول 9.5 مليون سهم بقيمة 1.5 مليون ريال عبر تنفيذ 511 صفقة لعدد 43 سهماً. (الدولار يعادل 0.39 ريال عماني).

وارتفع 15 سهماً على رأسها سهم "بنك صحار الدولي" بنسبة 8.14%، ثم سهم "عمان للاستثمارات والتمويل" بنسبة 3.61%، ثم سهم "بنك اتش اس بي سي عمان" بنسبة 3.37%، فيما تراجعت 7 أسهم على رأسها سهم "العنقاء للطاقة" بنسبة 3.51%، ثم سهم "مسقط للغازات" بنسبة 2.35%، ثم سهم "الجزيرة للخدمات" بنسبة 1.29%.