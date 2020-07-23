شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع طفيف لبورصة أبوظبي بختام تعاملات الأسبوع..وارتفاع "مسقط" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.03% خاسراً 5.53 نقطة ليغلق عند مستوى 4261.066 نقطة، وربح رأس المال السوقي نحو 2.1 مليار درهم ليغلق عند مستوى 603.783 مليار درهم، (الدولار يعادل 3.67 درهم إماراتي)، وبلغ حجم التداول 38.8 مليون سهم، بقيمة 100 مليون درهم، عبر تنفيذ 1236 صفقة.

وهبطت 3 قطاعات ببورصة أبوظبي، على رأسها قطاع الخدمات بنسبة 1.79%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 1.13%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.16%، فيما ارتفع قطاع الطاقة بنسبة 1.68%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.34%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.24%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.16%.

وارتفعت 8 أسهم ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم شركة أسمنت رأس الخيمة بنسبة 3.7%، ثم سهم شركة دانة غاز بنسبة 3.64%، ثم سهم شركة واحة الزاوية القابضة بنسبة 2.47%، فيما تراجع 12 سهماً على رأسها سهم شركة أبوظبي الوطنية للفنادق بنسبة 4.8%، ثم سهم شركة اشراق للاستثمار بنسبة 4.42%، ثم سهم بنك الشارقة بنسبة 3.64%، وتصدر سهم شركة مجموعة الإمارات للاتصالات-مجموعة اتصالات قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 29.2 مليون درهم.

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فيما ارتفع سوق مسقط للأوراق المالية، حيث صعد مؤشر سوق مسقط (30)، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 1.20% رابحاً 42.16 نقطة ليغلق عند مستوى 3563.880 نقطة، وبلغ حجم التداول 9.5 مليون سهم بقيمة 1.5 مليون ريال عبر تنفيذ 511 صفقة لعدد 43 سهماً. (الدولار يعادل 0.39 ريال عماني).

وارتفع 15 سهماً على رأسها سهم "بنك صحار الدولي" بنسبة 8.14%، ثم سهم "عمان للاستثمارات والتمويل" بنسبة 3.61%، ثم سهم "بنك اتش اس بي سي عمان" بنسبة 3.37%، فيما تراجعت 7 أسهم على رأسها سهم "العنقاء للطاقة" بنسبة 3.51%، ثم سهم "مسقط للغازات" بنسبة 2.35%، ثم سهم "الجزيرة للخدمات" بنسبة 1.29%.