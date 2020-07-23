شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الذهب السعودى اليوم الخميس.. وعيار 24 بـ227.04 ريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت أسعار الذهب السعودى، اليوم الخميس 23-7-2020، حيث بلغ سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية نحو 227.04 ريال مقابل سعره أمس 223.89 ريال سعودى.

كما ارتفع سعر "عيار 22 " لـ208.13 ريال مقابل 205.24 ريال، وذلك مقارنة بأسعاره أمس الأربعاء، وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:





سعر الذهب عيار 24بنحو 227.04 ريال بما يعادل 60.54$





سعر الذهب عيار 22 بنحو 208.13 ريال بما يعادل 55.50$





سعر الذهب عيار 21 بنحو 198.67 ريال بما يعادل 52.97$





سعر الذهب عيار 18 بنحو 170.29 ريال بما يعادل 45.41$





سعر الذهب عيار 14 بنحو 132.44 ريال بما يعادل 35.32$





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سعر الذهب عيار 12 بنحو 113.52 ريال بما يعادل 30.27$





سعر أوقية الذهببنحو 7,061 ريال بما يعادل 1,883$





سعر جنيه الذهب بنحو 1,589 ريال بما يعادل 423.79$





سعر كيلو الذهببنحو 227,044 ريال بما يعادل 60,540$

تراجعت أسعار الذهب العالمية، فى ظل هدوء الطلب على الملاذات الآمنة وارتفاع شهية المستثمرين للمخاطرة بدعم بيانات اقتصادية إيجابية عززت التفاؤل بشأن حدوث تعافى اقتصادى من خسائر كورونا ولو بشكل تدريجى.

وتراجع سعر العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم أغسطس بنحو 0.3% إلى 1784.10 دولار للأوقية، في حين استقر سعر التسليم عند 1776.40 دولار للأوقية.

كما تراجع مؤشر الدولار - الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات - بنحو 0.3% إلى 96.926 نقطة.