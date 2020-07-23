شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض الدخل السياحى للأردن 48% فى خمسة أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال البنك المركزى الأردنى اليوم الخميس، إن الدخل السياحى انخفض 48 بالمئة فى أول خمسة أشهر من العام الحالى ليصل إلى 784 دينار (1.1 مليار دولار).

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ورغم قرار الأردن تخفيف قيود العزل العام الصارمة، فقد سمح فقط برحلات إعادة المواطنين العالقين فى الخارج ويلزمهم بدخول الحجر الصحى عند عودتهم، ولكن لا يزال حظر دخول الأجانب ساريا.