شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض الدخل السياحى للأردن 48% فى خمسة أشهر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال البنك المركزى الأردنى اليوم الخميس، إن الدخل السياحى انخفض 48 بالمئة فى أول خمسة أشهر من العام الحالى ليصل إلى 784 دينار (1.1 مليار دولار).
ورغم قرار الأردن تخفيف قيود العزل العام الصارمة، فقد سمح فقط برحلات إعادة المواطنين العالقين فى الخارج ويلزمهم بدخول الحجر الصحى عند عودتهم، ولكن لا يزال حظر دخول الأجانب ساريا.
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