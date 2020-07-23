شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تعرب عن قلقها من عدم إتمام "بريكست" في نهاية يوليو الجاري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت بريطانيا عن قلقها من عدم إتمام اتفاق خروجها من الاتحاد الأوروبي "بريكست" نهاية يوليو الجاري.

وقال كبير المفاوضين في المملكة المتحدة، خلال لقاء مع كبير مفاوضى الاتحاد الأوروبي مايكل بارنييه، اليوم الخميس: لا يزال من الممكن التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي بشأن بريكست في سبتمبر المقبل".

من جانبه قال بارنييه: إن اتفاقية التجارة عقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي غير مرجحة في هذه المرحلة.

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فى غضون ذلك، ذكر تقرير أن الحكومة البريطانية والاتحاد الأوروبي سيفشلان في التوقيع على اتفاقية تجارية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، حيث لم يتبق سوى أيام قليلة قبل الموعد النهائي الذي حدده بوريس جونسون في يوليو بسبب الجمود في عدد من القضايا الرئيسية.

وأفادت صحيفة "ديلي تليجراف" نقلاً عن مصادر حكومية أن الوزراء يعملون على افتراض أنه لن تكون هناك صفقة ، على الرغم من أنه قد يكون من الممكن التوصل إلى اتفاق "أساسي" إذا أعطى الاتحاد الأوروبي أرضية لذلك في الخريف.