شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع هامشي للمؤشر العام لسوق الأسهم السعودية..وهبوط 97 سهماً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.01% خاسراً 1.11 نقطة ليغلق عند مستوى 7426.78 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.5% خاسراً 123.70 نقطة ليغلق عند مستوى 8145.47 نقطة، وبلغ حجم التداول 232.6 مليون سهم بقيمة 5.2 مليار ريال.

وهبطت 13 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 1.94%، أعقبه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.38%، تلاه قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.34%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.26%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.79%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.49%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.34%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.29%، ثم قطاع الخدمات التجاري والمهنية بنسبة 0.28%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.13%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.12%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.08%، فيما ارتفع قطاع الأدوية بنسبة 2.97%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 1.13%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.59%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.44%.

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وقفز 82 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "الشرقية للتنمية" بنسبة 6.96%، ثم سهم "أبومعطي" بنسبة 4.91%، ثم سهم "ريدان" بنسبة 4.41%، فيما تراجع 97 سهماً على رأسها سهم "العمران" بنسبة 9.69%، ثم سهم "باعظيم" بنسبة 4.48%، ثم سهم "صدق" بنسبة 3.30%، فيما تصدر سهم "الشرقية للتنمية" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 406.8 مليون ريال سعودي.

وفي سياق متصل أعلنت شركة الخزف السعودي، عن زيادة حصتها في شركة الخزف للأنابيب (شركة تابعة) من خلال رسملة القروض المقدمة وسداد بعض الالتزامات المستحقة للشركة التابعة بمبلغ إجمالي 38.9 مليون ريال سعودي لتكون حصة شركة الخزف السعودي في الشركة التابعة 66.09%، وسوف ينعكس هذا الأثر على القوائم المالية الموحدة عند استكمال الإجراءات النظامية.