شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية الصناعية: طرح مناقصتين لتطوير 4 مناطق عبر اتفاقية قرض البنك الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية برئاسة المهندس مجدى غازى، طرح مناقصتين لتطوير عدد 4 مناطق صناعية بمحافظتى قنا وسوهاج، حيث يشمل برنامج تنمية الصعيد تطوير منطقتي “هو وقف"، إضافة إلى تطوير منطقتي غرب طهطها وغرب جرجا، بتكلفة إجمالية تتخطى الـ4 مليارات جنيه.

وتهدف هيئة التنمية الصناعية، لتطوير البنية التحتية لكامل الـ 4 مناطق بتكلفة تفوق 4 مليار جنيه في إطار استكمال انجازات الملفات المرتبطة بالمناطق الصناعية، إضافة إلى الانتهاء من تسهيل كافة النقاط المتعلقة ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وفقا للضوابط الواردة باتفاقية قرض البنك الدولى.

وتضع هيئة التنمية الصناعية صعيد مصر على رأس أولويات عملها، وذلك من خلال رفع كفاءة المناطق الصناعية القائمة بها بالاستعانة بخبرات عالمية لجذب المشروعات الكبرى، وكذا التوسع في انشاء المجمعات الصناعية لرواد الاعمال للصناعات الصغيرة والمتوسطة بأعلى المستويات التكنولوجية، حيث تستهدف الهيئة انشاء 9 مجمعات في 8 محافظات بالصعيد لتوفير فرص العمل لأبناء الجنوب.

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وتنفذ هيئة التنمية الصناعية، برنامج للتعاون الفعال والمثمر مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ لتحسين مناخ الاستثمار وتحسين وتطوير إدارة وتخطيط المناطق الصناعية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين.

ويجرى تنفيذ خطة تحديث وإدارة المناطق الصناعية عبر برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في محافظتي قنا وسوهاج والممول بقرض من البنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار بالإضافة إلى مساهمة الحكومة بقيمة 457 مليون دولار وذلك لتطوير وتنمية الصعيد في شتى المجالات وخاصة تطوير ودعم التنمية الصناعية.

وشملت المناقصات التي طرحتها هيئة التنمية الصناعية، تطوير شبكات المياه والحريق والصرف الصحى والكهرباء والاتصالات، بمنطقة قفط الصناعية بمحافظة قنا، إضافة إلى تطوير المرحلة الأولى من شبكة المياه والصرف الصحى والحريق بمنطقة "هو" الصناعية بقنا أيضا.