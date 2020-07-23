السفارة المصرية بأوكرانيا تنظم اجتماعا بعنوان التجارة فى زمن التحديات الدولية

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت السفارة المصرية فى أوكرانيا، بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة الأوكرانية، اجتماعاً عبر تقنية الفيديو كونفرنس تحت عنوان "التجارة المصرية الأوكرانية فى زمن التحديات الدولية".

وذكرت الخارجية اليوم الخميس ، أن الاجتماع ناقش تنامي حجم التبادل التجاري المصري الأوكراني الذى وصل إلى 2.6 مليار دولار أمريكى سنوياً خلال عام 2019، لتظل مصر الشريك التجاري الأكبر لأوكرانيا فى أفريقيا والشرق الأوسط .

وتطرق الاجتماع كذلك إلى العديد من المبادرات الساعية لاستغلال الفرص المتاحة للتطوير النوعي والكمي للتبادل التجاري الثنائي .

كما ابرز المشاركون ما تمثله الشراكات الصناعية التكاملية المشتركة من مرحلة تالية من التقدم تلعب دوراً هاماً فى مجال نقل التكنولوجيا لتطوير القدرات والإنتاجية الصناعية المصرية وتعزيز التعاون فى المجال التجارى والصناعى بين الدولتين الصديقتين.

Advertisements

وترأس الاجتماع كل من د. حسام الدين على، سفير مصر لدى أوكرانيا، وجينادى شيزيكوف، رئيس غرفة التجارة والصناعة الأوكرانية، من مقر الغرفة بالعاصمة كييف .

وشارك في اللقاء من الجانب المصري ممثلو جمعيات رجال الأعمال المصرية، وعلى رأسهم محمد يوسف، رئيس جمعية رجال الأعمال المصرية، وجمال العجيزى، ممثلاً للجانب المصرى من مجلس الأعمال المصرى الأوكراني مع سيرجى ماروسنكو عن الجانب الأوكرانى.

كما حضر من الجانب الأوكراني تراس كافكا، نائب وزير الإقتصاد - ممثل التجارة الأوكرانى، وعدد من ممثلى شركات الأدوية ومنتجات الألبان وغيرها، فضلاً عن ييفجين كوزيك، رئيس مجلس إدارة تحالف شركات أوكرانية ساعية للمشاركة فى مختلف جهود تطوير صناعة الحديد والصلب المصرية.