شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة المعادن الثمينة: توقعات بوصول أوقية الذهب 1900 دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقع إيهاب وصفي نائب رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، أن تكسر أسعار المعدن الأصفر حاجز أعلى مستوى تم تحقيقه في 22 اغسطس 2011 إذ تخطت الأسعار 1900 دولار للأوقية للبيع هذا الوقت.

وقال في تصريحات له اليوم، إن الذهب ما زال سيشهد منحنى تصاعدي خلال الأيام المقبلة، مؤكدا أنه لا يوجد إي مؤشر أو دليل حاليا يدعو لهبوط سعره لذا فإن هناك فرصة متاحة للشراء.

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وأوضح وصفي أن هناك العديد من العوامل التي صاعدت في استمرار المنحنى التصاعدي للذهب عالميا وانعكاسه محليا، وتتمثل في ضخ 2.6 مليار دولار في الصناديق الاستثمارية الخاصة بالذهب في خلال أسبوع، وكذلك تحقيق الدولار أدنى مستوى له منذ 4 أشهر.

وأضاف أن من العوامل المؤثرة أيضا، عدم وضوح الرؤية في مواجه فيروس كورونا ( كوفيد ١٩ ) في امريكا و زياده عدد المصابين المستمر بما يهدد بتباطؤ اقتصادي امريكي فالفترة القادمة، فضلا عن سوء نتائج الأسهم الأمريكية للشركات الرائدة للربع الثاني من 2050 و هو الربع الذي انتشر فيه فيروس كورونا غير مما تسبب في اتجاه المستثمرين للملاذ الأمن للذهب و علي المدي الاستثماري البعيد .