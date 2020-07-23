تدشين منصة للتمويل الرقمي للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، منصة «التمويل الرقمي للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة في المملكة، خلال الاجتماع المرئي الذي عقد بهذه المناسبة بحضور رئيس مجلس إدارة بنك الخليج الدولي - السعودية، المهندس عبدالله الزامل، والرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية إبراهيم الراشد، والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الخليج الدولي عبدالعزيز الحليسي، والرئيس التنفيذي والمؤسس لمجموعة بيهايف للتقنية المالية كريج مور، والمدير العام للمجموعة المهندس نزار آل مرعي.

وتهدف المبادرة إلى حصول المنشآت متناهية الصغر والصغيرة على تمويل أعمالها بطريقة رقمية نموذجية تتميز بسرعة وسلاسة الإجراءات، وسهولة الوصول إلى التمويل، بما يحقق التمكين لأصحاب تلك المنشآت في نمو أعمالهم، والإسهام بالحركة الاقتصادية في المملكة بما ينسجم مع أهداف رؤية 2030، حيث ستقدم هذه المبادرة للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة طريقة جديدة للوصول إلى تمويل يبدأ من 100 ألف ريال ويصل حتى 3 ملايين ريال، من خلال البنية التحتية والخدمات المصرفية لبنك الخليج الدولي، ودعم من بنك التنمية الاجتماعية، وباستخدام الحلول التقنية المقدمة من (بيهايف).

دعم القطاع

وأوضح الراشد أن المبادرة تأتي ضمن الجهود المشتركة في دعم قطاع المنشآت متناهية الصغر والصغيرة بشكل عام، وتعزيز الشمول المالي للفئات غير المخدومة من قبل القنوات التمويلية التقليدية على الوجه الأخص، وذلك للإسهام في تحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية لرؤية 2030، أبرزها زيادة إسهام المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد المحلي، وتمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص، مؤكدا أن دعم مثل هذه المنصات سيسهم في تعزيز استراتيجية البنك في توسيع وتسريع التمويل للمنشآت الناشئة والصغيرة، وتحديدا في القطاعات النوعية، كما يأتي الدعم منسجما مع أهداف البنك في توظيف الحلول المالية المبتكرة لتمكين نفاذ المنشآت القائمة للتمويل، مما يسهم في زيادة حجم أعمالها، ومن ثم تعظيم إسهامها في الاقتصاد المحلي.

وأكد الراشد أن البنك مستمر في تبني هذا النهج المبني على مواكبة أبرز الممارسات والتقنيات في مجالات الخدمات المالية الحديثة، والاستفادة منها في منظومة الدعم للمنشآت الناشئة والصغيرة في المملكة.

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منصة إقراض

بدوره عبر الحليسي عن اعتزازه بإطلاق هذه المبادرة التي تأتي تتويجا للتعاون المثمر بين بنك الخليج الدولي وبنك التنمية الاجتماعية في دعم قطاع مهم وحيوي، منوها في الوقت نفسه بأهمية الشراكة مع شركة بيهايف، بوصفها أول شراكة من نوعها بين البنوك وشركات التقنية المالية في المملكة، لتوفير منصة إقراض رقمية جديدة تقدم حلولا مالية مبتكرة، مؤكدا على دور البنك في دعم التحول الرقمي كأحد مستهدفات رؤية 2030.

وقال الحليسي: يواصل بنك الخليج الدولي تقديم حلول مصرفية رقمية جديدة للعملاء في جميع أنحاء المملكة، كونه أول من أنشأ مصرفية رقمية للأفراد (ميم) في السعودية.

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة بيهايف كريج مور «إن المملكة تعد حاليا وجهة للابتكار في مجال التقنية المالية، ولديها اقتصاد واعد وسريع النمو، مما يجعلها وجهة ناجحة لمنتج الإقراض الرقمي للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة».