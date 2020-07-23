شكرا لقرائتكم خبر الأراضي والفلل ترفعان مؤشر أسعار العقارات للربع الثاني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجل الرقم القياسي لأسعار العقارات ارتفاعا بنسبة 0.7 % في الربع الثاني من عام 2020 مقارنة بالربع نفسه من العام السابق، متأثرا بارتفاع أسعار العقارات السكنية بنسبة 1.8%، فيما أسهم انخفاض أسعار العقارات التجارية بنسبة 1.7% في التقليل من نسبة ارتفاع المؤشر العام، كما سجلت أسعار العقارات «الزراعية» ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.3%.

وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء في تقرير الرقم القياسي لأسعار العقارات في المملكة للربع الثاني من عام 2020، أن ارتفاع أسعار الأراضي السكنية هو العامل الرئيس في الزيادة السنوية في أسعار العقارات في الربع الثاني من عام 2020، حيث ارتفعت أسعار قطع الأراضي السكنية بنسبة 1.9% على أساس سنوي في الربع الثاني، مما أسهم في زيادة أسعار العقارات «السكنية»، وبالتالي ارتفاع المؤشر العام نظرا لثقلها الكبير في المؤشر.

وأشار التقرير إلى أن من بين العقارات السكنية الأخرى فقد ارتفعت أسعار الفلل بنسبة 2.0%، وأسعار الشقق بنسبة 1.0%، في حين انخفضت أسعار البيوت بنسبة 1.3%، وأسعار العمائر السكنية بنسبة 1.3%، كذلك انخفضت أسعار العقارات «التجارية» بنسبة 1.7%، متأثرة بانخفاض أسعار قطع الأراضي التجارية، حيث انخفضت بنسبة 1.7%.

من ناحية أخرى ارتفعت أسعار صالات العرض والمحلات التجارية بنسبة 1.2%، وأسعار العقارات الزراعية بنسبة 0.3% متأثرة بارتفاع أسعار الأراضي الزراعية.

ولفت التقرير إلى أن الرقم القياسي العام لأسعار العقارات قد انخفض بنسبة 0.1% في الربع الثاني من عام 2020 مقارنة بالربع السابق من العام نفسه، مشيرا إلى أن ذلك يعود وبشكل رئيس إلى انخفاض متوسط أسعار العقارات «التجارية» بنسبة 0.4%، لا سيما أسعار قطع الأراضي التجارية التي انخفضت بنسبة 0.4%، حيث استقر متوسط أسعار العقارات «السكنية» و»الزراعية» مقارنة بالربع السابق، والتي لم يطرأ عليها أي تغيير يذكر.

مؤشر أسعار العقارات في المملكة بالربع الثاني

الرقم القياسي لأسعار العقارات

+7.0 %

يتضمن:

أسعار العقارات السكنية +1.8%

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أسعار العقارات التجارية -1.7%

أسعار العقارات الزراعية +0.3%

تفاصيل مؤشر أسعار العقارات السكنية:

أسعار قطع الأراضي السكنية +1.9%

أسعار الفلل +2.0% أسعار الشقق +1.0%

أسعار البيوت -1.3%

أسعار العمائر السكنية -1.3%

تفاصيل مؤشر أسعار العقارات التجارية:

أسعار قطع الأراضي التجارية -1.7%

أسعار صالات العرض والمحلات التجارية +1.2%