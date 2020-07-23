وزير الإسكان يدشن خدمة التصاميم النموذجية ضمن خيار البناء الذاتي

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وأكد الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان المهندس محمد البطي، أن هذه الخطوة هي استمرار للجهود التي تعمل عليها الشركة في سبيل خدمة المواطنين من خلال توفير تصاميم مميزة ذات جودة عالية وأسعار مناسبة لبناء أراضيهم، إضافة إلى تعزيز التكامل والشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص ممثلا بشركات التصميم المعماري، مبينا بأن الشركة وقعت مسبقا مع 10 مصممين من ذوي الخبرة والكفاءة في هذا المجال لتوفير التصاميم المميزة للمواطنين الراغبين ببناء أراضيهم، لافتا إلى أن الشركة ستواصل عقد الشراكات مع المزيد من المصممين ضمن مراحل أخرى من هذه الخدمة.
وتم توقيع اتفاقيات المرحلة الثانية مع 6 مكاتب هندسية جديدة، إضافة إلى إطلاق مسابقة للتصاميم الهندسية لمنسوبي وزارتي الإسكان والشؤون البلدية والقروية والشركة الوطنية للإسكان لتقديم تصاميم وأفكار جديدة من شأنها رفع مستوى الوحدات السكنية وتحسين جودة الحياة.
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