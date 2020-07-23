37 شركة وتحالفا تبدي اهتماما بتخصيص محطة رأس الخير

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وأوضحت المؤسسة في بيان لها أنها حصلت على اهتمام ورغبة 37 من الشركات والتحالفات الاستثمارية الاستراتيجية والمالية العالمية والإقليمية.
وجرى اختيار محطة رأس الخير كأول مجموعة إنتاج لمشاركة القطاع الخاص كجزء من أعمال تخصيص أصول الإنتاج في المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، التي تشرف عليها اللجنة الإشرافية لتخصيص قطاع المياه في المملكة العربية السعودية.
وتعد محطة رأس الخير إحدى أكبر محطات تحلية المياه المحلاة عالميا بقدرة إنتاجية تقدر بـ 1.05 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يوميا، و2.65 جيجاوات من الطاقة الكهربائية، ومن المخطط أن يشارك القطاع الخاص بحصة الأغلبية بما يتماشى مع الهيكل التعاقدي المقترح ووفق الإطار المعمول به في محطات الإنتاج المستقلة في السعودية.
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