شكرا لقرائتكم خبر «الحبوب» تودع 30.7 مليونا في حسابات 122 مزارع قمح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وبحسب بيان صادر عن المؤسسة أمس، بلغ إجمالي ما تم إيداعه لهذه الدفعة 30.7 مليون ريال في حساباتهم البنكية وذلك لـ122 مزارعا، وبهذا يكون مجمل ما تم إيداعه 114.8 مليون ريال لـ481 مزارعا بكمية 99,193 طنا، وسيتم إيداع الدفعات التالية بحسب الكميات الموردة وبعد استكمال إجراءات الإقفال والتدقيق.
وبدأت المؤسسة باستلام القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي من 19 / 8 / 1441، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء في عام 1437 المتضمن ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء، والقاضي بتكليف المؤسسة العامة للحبوب بشراء القمح من المزارعين المؤهلين في حال اختيارهم زراعة القمح، وذلك لمدة خمس سنوات وبكمية لا تتجاوز 700 ألف طن سنويا.
صرف مستحقات مزارعي القمح
إيداعات الدفعة الثالثة:
30,711,068.60 ريالا
المستفيدون:
122 مزارعا
إجمالي الإيداعات:
114,800,661.5 ريالات
المستفيدون:
481 مزارعا
الكمية:
99,193 طنا
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