الاقتصاد

تراجع طفيف للدولار الأسترالي مع استيعاب تصريحات محافظ البنك المركزي

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع طفيف للدولار الأسترالي مع استيعاب تصريحات محافظ البنك المركزي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الدولار الأسترالي  أمام أغلب العملات الرئيسية على نحو طفيف خلال تعاملات اليوم الخميس بعد استيعاب الأسواق لتصريحات محافظ البنك المركزي "فيليب لو".


وكان "لو" قد شدد على أن الاقتصاد الأسترالي تخطى مرحلة ذروة الأضرار الناجمة عن أزمة فيرووس "، لكن لا تزال هناك تحديات تلوح في الأفق خلال الفترة المقبلة.


وأشار "لو" إلى أن بيانات التوظيف القوية في أستراليا الصادرة في الأسبوع الماضي تعد دليلا على أن الأمور تتجه نحو الأفضل من الناحية الاقتصادية.

Advertisements


وأوضح بأن عدد ساعات العمل في أستراليا ارتفع بنسبة 4% خلال يونيو/حزيران كما أضاف الاقتصاد 210 آلاف وظيفة جديدة.


ومع ذلك، يرى محافظ البنك المركزي الأسترالي أن الطريق لا يزال طويلاً ومليئا بالتحديات والعقبات خاصة فيما يتعلق بتعافي سوق العمل من آثار جائحة "كورونا".


وعلى صعيد التعاملات، انخفض الدولار الأسترالي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 16:35 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 0.7134، وسجل أعلى سعر عند 0.7162 في حين سجل أقل سعر عند 0.7092.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تراجع طفيف للدولار الأسترالي مع استيعاب تصريحات محافظ البنك المركزي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا