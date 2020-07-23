شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع طفيف للدولار الأسترالي مع استيعاب تصريحات محافظ البنك المركزي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الدولار الأسترالي أمام أغلب العملات الرئيسية على نحو طفيف خلال تعاملات اليوم الخميس بعد استيعاب الأسواق لتصريحات محافظ البنك المركزي "فيليب لو".



وكان "لو" قد شدد على أن الاقتصاد الأسترالي تخطى مرحلة ذروة الأضرار الناجمة عن أزمة فيرووس كورونا"، لكن لا تزال هناك تحديات تلوح في الأفق خلال الفترة المقبلة.



وأشار "لو" إلى أن بيانات التوظيف القوية في أستراليا الصادرة في الأسبوع الماضي تعد دليلا على أن الأمور تتجه نحو الأفضل من الناحية الاقتصادية.

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وأوضح بأن عدد ساعات العمل في أستراليا ارتفع بنسبة 4% خلال يونيو/حزيران كما أضاف الاقتصاد 210 آلاف وظيفة جديدة.



ومع ذلك، يرى محافظ البنك المركزي الأسترالي أن الطريق لا يزال طويلاً ومليئا بالتحديات والعقبات خاصة فيما يتعلق بتعافي سوق العمل من آثار جائحة "كورونا".



وعلى صعيد التعاملات، انخفض الدولار الأسترالي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 16:35 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 0.7134، وسجل أعلى سعر عند 0.7162 في حين سجل أقل سعر عند 0.7092.