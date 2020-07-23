شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة أسمنت الجنوبية تُوصي بتوزيع 2.25 ريال للسهم عن النصف الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوصى مجلس إدارة شركة أسمنت المنطقة الجنوبية بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من العام المالي 2020، بقيمة 315 مليون ريال.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس، بأن الأرباح سيتم توزيعها على عدد 140 مليون سهم، بواقع 2.25 ريال للسهم، وبنسبة توزيع تبلغ 22.5% من قيمة السهم الإسمية.

وأفادت الشركة بأن أحقية الأرباح ستكون لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الأحد الموافق 9 أغسطس المُقبل، على أن يتم توزيع الأرباح في 23 أغسطس المُقبل.

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يُذكر أن الشركة قامت بتوزيع أرباح للنصف الأول من العام 2019 بإجمالي مبلغ 315 مليون ريال، بواقع 2.25 ريال للسهم الواحد، وبما نسبته 22.5% من رأس مال الشركة.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 183 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 120 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الأول زيادة ايرادات المبيعات بنسبة 33.6% وزيادة كمية المبيعات المحلية بنسبة 27.5% وزيادة مبيعات التصدير بنسبة 48.6%، فضلاً عن انخفاض الأعباء التمويلية للربع الأول مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بنسبة 31.1%.