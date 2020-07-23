شكرا لقرائتكم خبر عن سبكيم تتحول للخسارة خلال الربع الثاني لانخفاض أسعار المبيعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات "سبكيم"، المُعلنة اليوم الخميس، عن تحولها لتكبد الخسائر خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي خسارة بلغ 99 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 210.9 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وحققت الشركة خسارة تشغيلية بلغت 23.4 مليون ريال مقابل صافي ربح تشغيلي بلغ 320.4 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة تكبد الخسائر خلال الربع الثاني إلى انخفاض أسعار مبيعات معظم منتجات الشركة، واخفاض كميات المبيعات لحمض الأستيل وخلات الفينيل واسيتات الايثيل وأول أكسيد الكربون.

وتجدر الإشارة إلى أن صافي خسارة الشركة في الربع الحالي تضم نتائج شركة الصحراء للبتروكيماويات للفترة كاملة مقارنة بنائج شهر واحد فقط في الربع المماثل من العام السابق

وتراجعت المبيعات إلى 950.2 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، مُقابل إيرادات بلغت 1.4 مليار ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 151.8 مليون ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 325.6 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.

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وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 52.8 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 114.7 مليون ريال في الربع المنتهي في 31 مارس 2019.

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