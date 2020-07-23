شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح بدجت السعودية تتراجع 48% بالربع الثاني وتوصية بتوزيع 0.5 ريال للسهم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال الشركة المتحدة الدولية للمواصلات "بدجت السعودية"، المُعلنة اليوم الخميس، عن تراجع أرباحها بنسبة 48.1% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 22.3 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 43.5 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وحققت الشركة ربح تشغيلي بلغ 23.6 مليون ريال مقابل صافي ربح تشغيلي بلغ 43.5 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة تراجع الأرباح خلال الربع الثاني إلى انخفاض عائدات التأجير قصير الأجل نتيجة الهبوط الكبير في الطلب على استئجار السيارات المستخدمة في هذا النوع من التأجير نتيجة الإغلاق التام والجزئي أثناء الحظر بالإضافة إلى عدم تمكن الشركة من بيع السيارات المستعملة والتي حان وقت بيعها أثناء هذا الربع وذلك أيضا لسبب ظروف الإغلاق أثناء الحظر.

وتراجعت المبيعات إلى 187.7 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، مُقابل إيرادات بلغت 254.5 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 68 مليون ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 85.1 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.

وفي بيان مُنفصل، أوصى مجلس إدارة الشركة توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من عام 2020، بقيمة 35.6 مليون ريال، بواقع 0.5 ريال للسهم، وبنسبة توزيع تبلغ 5% إلى قيمة السهم الإسمية.

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وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 45.5 مليون ريال خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 41.6 مليون ريال في الربع المنتهي في 31 مارس 2019.

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