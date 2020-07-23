شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح بنك الرياض تتراجع 29% بالربع الثاني لزيادة مصاريف العمليات والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال بنك الرياض، المُعلنة اليوم الخميس، عن تراجع أرباحه بنسبة 29.1% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020.
وقال البنك، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنه حقق صافي أرباح بلغ 1.2 مليار ريال مقابل أرباح بلغت 1.5 مليار ريال في الربع المُقابل من العام 2019.
وحقق البنك صافي دخل من العمولات الخاصة بلغ 2.1 مليار ريال مقابل صافي دخل من العمولات الخاصة بلغ 2 مليار ريال خلال الربع المُقابل من العام 2019.
وأرجع البنك تراجع الأرباح خلال الربع الثاني إلى ارتفاع مصاريف العمليات نتيجة لارتفاع مخصصات الانخفاض في القيمة في الفترة الحالية.
وعلى صعيد نتائج أعمال البنك خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 2.5 مليار ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 3 مليار ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.
وتجدر الإشارة إلى أن البنك حقق صافي أرباح بعد الزكاة بلغ 1.476 مليار ريال خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 1.485 مليار ريال في الربع المنتهي في 31 مارس 2019.
أخبار وتقارير ذات صلة
أرامكو تعتزم الإعلان عن نتائج الربع الثاني 2020 في 10 أغسطس المقبل
الرياض المالية تتوقع أرباح 26 شركة سعودية بالربع الثاني 2020
أصول وبخيت تتوقع أرباح 32 شركة سعودية بالربع الثاني 2020
هيرميس تعلن عن توقعاتها لأرباح 65 شركة بالسوق السعودي في الربع الثاني 2020
الراجحي المالية تتوقع أرباح 32 شركة بالربع الثاني 2020 منها سابك والاتصالات وأرامكو
كانت هذه تفاصيل خبر أرباح بنك الرياض تتراجع 29% بالربع الثاني لزيادة مصاريف العمليات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.