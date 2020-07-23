شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح بنك الرياض تتراجع 29% بالربع الثاني لزيادة مصاريف العمليات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال بنك الرياض، المُعلنة اليوم الخميس، عن تراجع أرباحه بنسبة 29.1% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020.

وقال البنك، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنه حقق صافي أرباح بلغ 1.2 مليار ريال مقابل أرباح بلغت 1.5 مليار ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وحقق البنك صافي دخل من العمولات الخاصة بلغ 2.1 مليار ريال مقابل صافي دخل من العمولات الخاصة بلغ 2 مليار ريال خلال الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجع البنك تراجع الأرباح خلال الربع الثاني إلى ارتفاع مصاريف العمليات نتيجة لارتفاع مخصصات الانخفاض في القيمة في الفترة الحالية.

وعلى صعيد نتائج أعمال البنك خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 2.5 مليار ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 3 مليار ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن البنك حقق صافي أرباح بعد الزكاة بلغ 1.476 مليار ريال خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 1.485 مليار ريال في الربع المنتهي في 31 مارس 2019.

Advertisements

أخبار وتقارير ذات صلة

أرامكو تعتزم الإعلان عن نتائج الربع الثاني 2020 في 10 أغسطس المقبل

الرياض المالية تتوقع أرباح 26 شركة سعودية بالربع الثاني 2020

أصول وبخيت تتوقع أرباح 32 شركة سعودية بالربع الثاني 2020

هيرميس تعلن عن توقعاتها لأرباح 65 شركة بالسوق السعودي في الربع الثاني 2020

الراجحي المالية تتوقع أرباح 32 شركة بالربع الثاني 2020 منها سابك والاتصالات وأرامكو