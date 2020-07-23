شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الاستثمار يتحول للربحية بالربع الثاني لانخفاض المصروفات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال البنك السعودي للاستثمار، المُعلنة اليوم الخميس، عن تحوله لتسجيل الأرباح خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020.

وقال البنك، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنه حقق صافي أرباح بلغ 262.3 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 284.7 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وحقق البنك صافي دخل من العمولات الخاصة بلغ 609.21 مليون ريال مقابل صافي صافي دخل من العمولات الخاصة بلغ 560 مليون ريال خلال الربع المُقابل.

وأرجع البنك تحقيق الأرباح خلال الربع الثاني إلى الانخفاض في إجمالي مصاريف العمليات وذلك نتيجة الانخفاض في مخصصات خسائر الائتمان والخسائر الأخرى، ومصاريف عمومية وإدارية أخرى، وإيجار ومصاريف مباني، قابله ارتفاع في رواتب ومصاريف الموظفين، واستهلاك وإطفاء، ومخصصات الزكاة وضريبة الدخل.

وعلى صعيد نتائج أعمال البنك خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 413 مليون ريال، مُقابل صافي خسائر بلغ 3.3 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن البنك حقق صافي أرباح بلغ 150.7 مليون ريال خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 281.4 مليون ريال في الربع المنتهي في 31 مارس 2019.

Advertisements

أخبار وتقارير ذات صلة

أرامكو تعتزم الإعلان عن نتائج الربع الثاني 2020 في 10 أغسطس المقبل

الرياض المالية تتوقع أرباح 26 شركة سعودية بالربع الثاني 2020

أصول وبخيت تتوقع أرباح 32 شركة سعودية بالربع الثاني 2020

هيرميس تعلن عن توقعاتها لأرباح 65 شركة بالسوق السعودي في الربع الثاني 2020

الراجحي المالية تتوقع أرباح 32 شركة بالربع الثاني 2020 منها سابك والاتصالات وأرامكو