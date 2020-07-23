شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح الراجحي تتراجع 4% بالربع الثاني لارتفاع المصاريف والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال مصرف الراجحي، المُعلنة اليوم الخميس، عن تراجع أرباحها 3.9% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020.

وقال المصرف، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 2.4 مليار ريال مقابل خسائر بلغت 2.5 مليار ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وحقق المصرف صافي دخل من العمولات الخاصة بلغ 4 مليار ريال مقابل صافي دخل من العمولات الخاصة بلغ 4.1 مليار ريال خلال الربع المُقابل.

وعزى المصرف تراجع الأرباح خلال الربع الثاني إلى ارتفاع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 2.9% ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع بنود رواتب ومزايا الموظفين ومصروف الاستهلاك بالإضافة إلى ارتفاع مصروف مخصص خسائر الائتمان من 386 مليون ريال إلى 458 مليون ريال بنسبة 18.8%.

وعلى صعيد نتائج أعمال المصرف خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020، وحقق المصرف صافي أرباح بلغ 4.8 مليار ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 5.1 مليار ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 2.4 مليار ريال خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 2.7 مليار ريال في الربع المنتهي في 31 مارس 2019.

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