شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض الأسهم الأمريكية في بداية التعاملات عقب بيانات مخيبة للآمال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تعاملات اليوم الخميس في أعقاب صدور بيانات حكومية أقل من التوقعات بالإضافة إلى ترقب المزيد من نتائج أعمال الشركات.



وأظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية ارتفاع عدد طلبات إعانة البطالة في البلاد لأول مرة منذ مارس خلال الأسبوع الماضية مسجلة مستوى 1.416 مليون.

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وصدرت نتائج أعمال "مايكروسوفت" و"تسلا" بالأمس مع استمرار الترقب للمزيد من الشركات التكنولوجية والصناعية والتي تفصح عن بياناتها في ظل أزمة كورونا.



كان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قد حذر في مؤتمر صحفي هذا الأسبوع من أن أزمة كورونا سوف تتجه نحو الأسوأ قبل تحسن الأمور مرة أخرى.



وعلى صعيد التعاملات، هبط "داو جونز" بحلول الساعة 14:22 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% (ما يعادل 170 نقطة) إلى 26834 نقطة، كما ارتفع "ناسداك" بنسبة 0.5% (ما يعادل 50 نقطة) إلى 10656 نقطة، فيما تراجع "إس أند بي 500" بنسبة 0.3% (ما يعادل 12 نقطة) إلى 3263 نقطة.