مايكروسوفت يعاود الارتفاع – تحليل – 23-07-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم مايكروسوفت (MSFT) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك وسط سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير، ليحقق السهم مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 1.44% بما يعادل 3.00 نقطة ليستقر السهم في نهاية التداولات على سعر 211.75 دولار، ويدعم السهم الضغط الإيجابي المتواصل لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.
لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 203.69، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 216.26.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد
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