شكرا لقرائتكم خبر عن إنفيديا يرتفع بمحاذاة خط ميل رئيسي صاعد – تحليل – 23-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم إنيفيديا (NVDA) في آخر جلساته، وذلك وسط تداولات السهم بمحاذاة خط ميل رئيسي صاعد على المدى المتوسط والقصير، كما يستفيد أيضاً من الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق السهم مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 1.07% بما يعادل 4.41 نقطة ليستقر على سعر 417.55 دولار. Advertisements لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة 440.88 استعداداً لمهاجمته. الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد

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