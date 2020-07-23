شكرا لقرائتكم خبر عن باي بال محاط بالإشارات الإيجابية – تحليل – 23-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم شركة باي بال (PYPL) في آخر جلساته، ليحقق السهم مكاسب بلغت نسبتها 1.62% بما يعادل 2.84 نقطة ليستقر السهم في نهاية التداولات على سعر 178.42 دولار، وذلك وسط سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالإضافة لاستمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة المهم والقريب عند 183.93 استعداداً لمهاجمته.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد