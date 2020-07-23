شكرا لقرائتكم خبر عن ستاربكس يتلخص من ضغوطه السلبية – تحليل – 23-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم ستاربكس (SBUX) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، لينجح السهم بارتفاعه الأخير في التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، محققاً مكاسب جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها 2.39% بما يعادل 1.80 نقطة ليستقر على سعر 77.24 دولار، كما تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره اعلى مستوى 75.58، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 82.30.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد