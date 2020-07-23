شكرا لقرائتكم خبر عن تيسلا وسط توقعات إيجابية – تحليل – 23-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم تيسلا (TSLA) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك وسط سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على كل المستويات، وبمحاذاة خط ميل صاعد كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، كما يستفيد من الدعم الإيجابي المقدم من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليغلق السهم على مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 1.53% بما يعادل 23.97 نقطة ليستقر على سعر 1,592.33 دولار، كما تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك تستمر توقعاتنا الإيجابية المحيطة بالسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 1,431.00، ليستهدف من جديد مستوى المقاومة 1,790.92.

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الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد