دايملر تتكبد خسائر بملياري يورو في الربع الثاني

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - شركة "دايملر" الألمانية

أعلنت شركة "دايملر" الألمانية لتصنيع السيارات اليوم الخميس أنها تكبدت خسائر بنحو ملياري يورو (3ر2 مليار دولار) في الربع الثاني، متأثرة بتداعيات تفشي جائحة كورونا.

وهذه النتائج أسوأ حتى من العام الماضي، عندما اضطرت الشركة التي تنتج مرسيدس-بنز، ومقرها مدينة شتوتجارت، لتحمّل المليارات لتنفيذ عمليات استدعاء على صلة بفضيحة التلاعب في الانبعاثات ومشكلات في الوسائد الهوائية.

وأفادت الشركة بتراجع الإيرادات بنسبة 29% على أساس سنوي إلى 2ر30 مليار يورو.

وقال أولا كالينيوس رئيس مجلس إدارة شركة دايملر :"بسبب جائحة كورونا غير المسبوقة، كان علينا تحمل فصل مليء بالتحديات".

ولفت إلى وجود مؤشرات على تعافي المبيعات من بينها الطلب القوي على سيارات الركوب من مرسيدس-بنز.

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ورغم ذلك، أعلنت الشركة أنها لا تزال تأمل في تحقيق أرباح في عام 2020 ، إذا ما استمر الوضع الاقتصادي في التحسن ولم تحدث موجات تفش واسعة مرة أخرى في الأسواق الرئيسية.

وبسبب توقف العمل في العديد من المصانع والوكلاء التجاريين، تم بيع 480800 سيارة من مرسيدس-بنز في الربع الثاني، بانخفاض بنسبة 30% عن نفس الربع من العام الماضي.

وفيما يتعلق بمجموعة دايملر ككل، تراجعت المبيعات بنسبة 34% إلى 541 ألف و800 وحدة.