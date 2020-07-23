شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يهبط لأدنى مستوى فى 4 أشهر قبيل طلبات إعانة البطالة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل خسائره لليوم الخامس على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى أربعة أشهر ، بسبب ضعف عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، فى ظل المعنويات القوية التي تسيطر على المستثمرين ،يأتي هذا قبيل صدور بيانات هامة عن سوق العمل الأمريكي ، مع صدور طلبات إعانة البطالة الأسبوعية.

تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.3 % إلى مستوى 94.78 نقطة الأدنى منذ 9 آذار/مارس الماضي ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 94.98 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 95.02 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.2% ، فى رابع مكسب يومي على التوالي ، مع استمرار عمليات بيع العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات.

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خسائر العملة الأمريكية بالفترة الأخيرة سببها الرئيسي ،ضعف الطلب على العملة كأفضل استثمار بديل ، فى ظل المعنويات القوية التي تسيطر على المستثمرين ، عقب اتفاق التحفيز المالي التاريخي فى أوروبا ، والأخبار الإيجابية عن اللقاحات المرشحة للوقاية من فيروس كورونا.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم صدور بيانات إعانة البطالة الأسبوعية فى الولايات المتحدة ، بهدف تقييم مدي تحسن سوق العمل الأمريكي ، فى ظل تطورات تفشي فيروس كورونا ،وعجز الحكومة الأمريكية فى السيطرة على الوباء حتى الآن ،الأمر الذي دفعها إلى تشديد العزل العام مرة أخرى فى بعض المدن والولايات.

تصدر بحلول الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش طلبات إعانة البطالة الأمريكية المتوقع 1.300 مليون فى الأسبوع المنتهي 18 تموز/يوليو بنفس القراءة السابقة.

وأدت حالة الإغلاق الكبير للاقتصاد الأمريكي منذ منتصف آذار/مارس الماضي إلى قيام أكثر من 50 مليون شخص فى الولايات المتحدة بالتقدم رسميا للحصول على إعانة البطالة ،ورفع معدل البطالة الأمريكية لأعلى مستوياتها على الإطلاق عند 14.7% فى نيسان/أبريل الماضي.