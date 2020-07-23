شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تتخلي عن ذروة 7 سنوات بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الخميس للمرة الأولى خلال الخمسة أيام الأخيرة ، بعدما سجلت فى وقت سابق من تعاملات السوق الأسيوية أعلى مستوى فى سبع سنوات فوق حاجز 23$ للأوقية ،يأتي هذا التراجع بفعل نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح.

ارتفعت أسعار الفضة بنسبة 2.8% إلى مستوي 22.37$ ، من مستوي الافتتاح عند 23.02$ ، و سجلت أعلى مستوى عند 23.24$ الأعلى منذ أيلول/سبتمبر 2013.

أنهي المعدن الأبيض "الفضة" تعاملات الأمس مرتفعا بأكثر من 8% ، فى رابع مكسب يومي على التوالي ،وبأكبر مكسب يومي منذ 17 أيلول/سبتمبر 2008.

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تحققت تلك المكاسب الواسعة بفضل انتباه تجار التجزئة بأن المعدن الأبيض يبتعد كثيرا عن قيمته الحقيقية بالمقارنة مع أسعار الذهب.

حيث أن تحركات الفضة تاريخيا تكون أكثر من الذهب عندما ترتفع أو تنخفض الأسعار ، لكن هذا الأمر لم يحدث خلال الفترة الأخيرة ،بالرغم من تسجيل أسعار الذهب مستويات قياسية جديدة خلال تسع سنوات.

ودعم تلك المكاسب أيضا هبوط مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية ، الأمر الذي يصب فى صالح ارتفاع أسعار المعادن المقومة بالدولار الأمريكي.