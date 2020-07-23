شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تستأنف مكاسبها بفضل نتائج أعمال إيجابية لكبرى الشركات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الخميس لتستأنف مكاسبها التي توقفت مؤقت بالأمس ضمن عمليات جني أرباح من أعلى مستوى فى أربعة أشهر ، بصدد تحقيق رابع مكسب فى غضون الخمس جلسات الأخيرة ، بفضل نتائج أعمال أفضل من التقديرات لكبرى الشركات فى أوروبا ،وصعود قوي لقطاع صناعة السيارات.

ارتفع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.4% حتى الساعة 11:22 بتوقيت جرينتش ، وأنهي المؤشر جلسة الأمس منخفضا بنسبة 0.9% ، فى أول خسارة خلال الأربع جلسات الأخيرة ، بفعل عمليات تصحيح و جني أرباح ، بعدما سجل فى الجلسة السابقة أعلى مستوى فى أربعة أشهر عند 380.26 نقطة.

وبخلاف عمليات البيع لجني الأرباح ، تراجعت الأسهم الأوروبية يوم الأربعاء لمخاوف بشأن تصاعد التوترات السياسية بين الولايات المتحدة والصين.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الخميس مقتربا من جديدة من ملامسة أعلى مستوى فى أربعة أشهر ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الخضراء.

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تصدر قطاع صناعة ،قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، مع ارتفاع بحوالي 3% ، عقب الإفصاح عن نتائج أعمال شركة "دايملر".

قفز سهم دايملر بأكثر من 5% ،بعد أن قالت الشركة الألمانية إنه من المتوقع أن ترتفع الأرباح لقطاعها الأساسي لسيارات وشاحنات مرسيدس بنز فى 2020 مع بدء انتعاش المبيعات.

وارتفع سهم بابليسيز جروب بحوالي 15% ، بعد حققت ثالث أكبر شركة إعلانات على مستوي العالم ،مبيعات فاقت تقديرات السوق خلال الربع الثاني من هذا العام ، مع تراجع أقل حدة للنشاط مقارنة مع كان يخشاه معظم المحللين بسبب جائحة فيروس كورونا.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بحوالي 0.5% ،لتسجل أعلى مستوي منذ شباط/فبراير الماضي قبيل افتتاح جلسة التداولات الرسمية فى وول ستريت ،و أنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بحوالي 0.6% ، فى رابع مكسب يومي على التوالي .

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بأكثر من 0.5% ،فى فرنسا صعد مؤشر كاك 40 بنسبة 0.4% ، وفى ألمانيا زاد مؤشر داكس بنسبة 0.5% ، وفى لندن أضاف مؤشر فايننشال تايمز 100 أكثر من 0.6% ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا.