شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب على مشارف 1,900$ للأونصة للمرة الأولى منذ عام 2011 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الخميس لتواصل مكاسبها القوية لليوم الخامس على التوالي ، مسجلة مستوى أعلى جديد فى تسع سنوات ، على مشارف التداول فوق حاجز 1,900$ للمرة الأولى منذ عام 2011 ،بدعم هبوط الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات ، وفى ظل استمرار عمليات شراء المعدن كملاذ آمن.

ارتفعت أسعار معدن الذهب بأكثر من 0.9% إلى 1,888.68$ الأعلى منذ أيلول/سبتمبر 2011 ،من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,870.79$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,863.67$.

على صعيد تعاملات الأمس ، حقق المعدن الثمين"الذهب" ارتفاعا بنسبة 1.6% ، فى رابع مكسب يومي على التوالي ،وبأكبر مكسب يومي منذ 7 أيار/مايو الماضي.

انخفض مؤشر الدولار يوم الخميس بأكثر من 0.1% ، ليعمق خسائره لليوم الخامس على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى أربعة أشهر عند 94.78 نقطة ، عاكسا استمرار هبوط مستويات الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

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وكما نعلم أن هبوط العملة الأمريكية يدعم ارتفاع أسعار الذهب كونها مقومة بالدولار الأمريكي ، وتنخفض تكلفتها بالنسبة لحائزي العملات الاخري.

خسائر العملة الأمريكية سببها الرئيسي ،ضعف الطلب على العملة كأفضل استثمار بديل ، فى ظل المعنويات القوية التي تسيطر على المستثمرين ، عقب اتفاق التحفيز المالي التاريخي فى أوروبا ، والأخبار الإيجابية عن اللقاحات المرشحة للوقاية من فيروس كورونا.

ويدعم ارتفاع أسعار الذهب أيضا عمليات شراء المعدن كملاذ آمن ، فى ظل تصاعد التوترات السياسية بين الولايات المتحدة والصين ، بالإضافة إلى توقعات التضخم بسبب التحفيز المالي والنقدي الضخم فى معظم أنحاء العالم لمواجهة الأضرار الناجمة عن فيروس كورونا.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب زادت بالأمس بنحو 5.26 طن متري، فى ثالث زيادة يومية على التوالي،ليرتفع الإجمالي إلى 1,225.01 طن متري ، والذي يعد أعلى مستوى أيار/مايو 2013.