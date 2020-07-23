شكرا لقرائتكم خبر عن الخزف السعودي تُعلن زيادة حصتها في تابعتها إلى 66.1% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الخزف السعودي، اليوم الخميس، عن زيادة حصتها في شركتها التابعة "الخزف للأنابيب".

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إن زيادة الحصة تم من خلال رسملة القروض المقدمة وسداد بعض الالتزامات المستحقة للشركة التابعة بمبلغ إجمالي 38.929 مليون ريال.

وبحسب البيان، تصبح حصة شركة الخزف السعودي في الشركة التابعة 66.09%.

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هذا ومن المتوقع أن ينعكس هذا الأثر على القوائم المالية الموحدة عند استكمال الإجراءات النظامية.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 6.6 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام 2020، مقابل خسائر بلغت 16.1 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح خلال الربع الثاني إلى التحسن في المبيعات الناتجة عن إرتفاع متوسط السعر والكمية المباعة والتوسع في قطاع التجزئة كما أن هناك انخفاضاً في المصاريف الإدارية والعمومية للشركة وانخفاض تكاليف التمويل خلال الربع الحالي.