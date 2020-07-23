شكرا لقرائتكم خبر عن ساب يُعلن اكتمال طرح الإصدار الأول للصكوك بموجب البرنامج المحلي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن البنك السعودي البريطاني "ساب" عن اكتمال طرح الإصدار الأول للصكوك بموجب البرنامج المحلي.

وأفاد البنك، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الإثنين، بأن قيمة الطرح للإصدار الأول 5 مليار ريال، بعدد صكوك يبلغ 5 آلاف صك، وبقيمة اسمية مليون ريال للصك.

وأشار البنك إلى أن عائد الصك سيكون السعر السائد للإقراض بين البنوك السعودية "سايبور" لمدة 6 أشهر زائد هامش ربح بواقع 195 نقطة أساس.

هذا وقام البنك بتعيين شركة إتش إس بي سي العربية السعودية بشكل منفرد كمدير سجل الاكتتاب ومنسق رئيسي ومدير رئيسي لطرح الصكوك.

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وكان البنك قد أعلن، في 6 يوليو الجاري، عن بدء طرح صكوك الإصدار المحلي لرأس المال للشريحة الثانية مقومة بالريال السعودي ومطروحة طرحاً خاصاً في المملكة العربية السعودية.

وأعلن البنك، خلال يوليو الجاري، عن اعتزامه تحديث وتعديل برنامج الصكوك الدولي "برامج الصكوك" الذي سبق للبنك إنشاؤه وإنشاء برنامج صكوك محلي.

وأفاد البنك، بأن إنشاء برنامج الصكوك الدولي سيكون لغرض إصدار وطرح صكوك ذات أولوية أو ثانوية ويشمل ذلك إصدار صكوك رأس المال للشريحة الثانية.

وتجدر الإشارة إلى أن البنك حقق صافي أرباح بلغ 1.2 مليار ريال خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2020، مقابل أرباح بلغت 1.3 مليار ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجع البنك التراجع في الأرباح خلال الربع الأول من العام 2020 إلى ارتفاع إجمالي مصاريف العمليات نتيجة عمليات التكامل المرتبطة بالاندماج مع البنك الأول، و ارتفاع مخصص خسائر الائتمان المتوقعة.