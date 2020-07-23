شكرا لقرائتكم خبر عن الخزف السعودي تتحول للربحية خلال الربع الثاني بعد تحسن المبيعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت البيانات المالية لشركة الخزف السعودي، المُعلنة اليوم الخميس، تحولها للربحية خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 6.6 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 16.1 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وحققت الشركة أرباح تشغيلية بلغت 30 مليون ريال مقابل صافي خسائر تشغيلية بلغ 3.1 مليون ريال خلال الربع المُقابل.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح خلال الربع الثاني إلى التحسن في المبيعات الناتجة عن إرتفاع متوسط السعر والكمية المباعة والتوسع في قطاع التجزئة كما أن هناك انخفاض في المصاريف الادارية والعمومية للشركة وانخفاض تكاليف التمويل خلال الربع الحالي.

وارتفعت الإيرادات إلى 382 مليون ريال خلال الربع الثاني، مُقابل إيرادات بلغت 273.8 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2019.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 17.2 مليون ريال، مُقابل صافي خسائر بلغ 41.2 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.

وفي بيان مُنفصل، أوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الأول لعام 2020، بقيمة 157.5 مليون ريال، بواقع 1 ريال للسهم، وبنسبة توزيع بلغت 10% من قيمة السهم الإسمية.

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وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 10.6 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2020، مقابل خسائر بلغت 25 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

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