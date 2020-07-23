شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح أسمنت ينبع تتراجع 7% بالربع الثاني وتوصية بتوزيع 157.5 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال شركة أسمنت ينبع، المُعلنة اليوم الخميس، عن تراجع الأرباح بنسبة 7.1% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 37.3 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 40.2 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وفي المُقابل، ارتفع صافي أرباح الشركة التشغيلية إلى 43.6 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 40.4 مليون ريال خلال الربع المُقابل

وأرجعت الشركة تراجع الأرباح خلال الربع الثاني إلى تراجع كمية المبيعات خلال شهر رمضان وعيد الفطر المبارك علاوة على تأثر الأسواق بجائحة فيروس كورونا وارتفاع مخصص الزكاة.

وتراجعت الإيرادات إلى 156.9 مليون ريال خلال الربع الثاني، مُقابل إيرادات بلغت 209.6 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2019.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020، ارتفعت أرباح الشركة إلى 129.6 مليون ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 113 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.

وفي بيان مُنفصل، أوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الأول لعام 2020، بقيمة 157.5 مليون ريال، بواقع 1 ريال للسهم، وبنسبة توزيع بلغت 10% من قيمة السهم الإسمية.

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وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 92.2 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 72.9 مليون ريال في الربع المنتهي في 31 مارس 2019.

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