فرض ضرائب جديدة على مكالمات المحمول.. المالية تحسم الجدل

كتب: ضياء السقا

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن فرض ضرائب جديدة على مكالمات المحمول.

وقال المركز، في بيان، الخميس، إنه تم التواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا توجد نية لفرض أي ضرائب جديدة على خدمات المحمول سواء المكالمات أو الرسائل النصية، مُوضحةً أن أي ضرائب جديدة لا تُفرض إلا بقانون، وبعد موافقة مجلس النواب.

وناشدت المالية، وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى يمكن الإرسال على البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة ([email protected]).​