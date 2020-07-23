شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يرتفع قرب ذروة 4 أشهر بفضل شهية المخاطرة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط بالسوق الأوروبية يوم الخميس لتواصل مكاسبها لليوم الرابع على التوالي ،مقتربة من ملامسة أعلى مستوى فى أربعة أشهر المسجل فى وقت سابق من تعاملات هذا الأسبوع ، يأتي هذا الصعود بفضل شهية المخاطرة المرتفعة التي تسيطر على المستثمرين ، تركيزا على شراء الأصول ذات العائد المرتفع ،ويطغي ذلك على تأثير التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية ،والذي جدد مخاوف تخمة المعروض فى الولايات المتحدة أكبر مستهلك للوقود فى العالم.

ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 0.9% إلى مستوي 42.33$ ، من مستوى الافتتاح عند 41.95$، وسجل أدنى مستوي عند 41.69$ ،وصعد خام برنت بنسبة 1.6% إلى مستوي 44.76$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 44.06$ ، وسجل أدنى مستوي عند 44.06$.

حقق الخام الأمريكي عند تسوية الأمس ارتفاعا بنسبة 1.0% ،وصعد العقود الآجلة لخام برنت بحوالي 0.8% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، بفعل استمرار صعود معظم أسواق السلع والمعادن العالمية.

قفز الخام الأمريكي يوم الثلاثاء لأعلى مستوى فى أربعة أشهر عند 42.49$ للبرميل ، وسجلت العقود الآجلة لخام برنت مستوي 44.86$ للبرميل الأعلى منذ 9 آذار/مارس الماضي.

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تحققت تلك القفزة بفضل المعنويات القوية التي تسيطر على معظم الأسواق ،عقب الإعلان عن تحفيز مالي ضخم فى أوروبا ،بالإضافة إلى الأخبار الإيجابية عن اللقاحات المرشحة للوقاية من فيروس كورونا.

لا تزال تلك المعنويات تسيطر على الأسواق العالمية ، مع استمرار تركيز المستثمرين على شراء الأصول ذات العائد المرتفع ،حيث آمال تعافي الاقتصادي العالمي سريعا من جائحة فيروس كورونا ،وتحقيقه قفزة كبيرة فى النمو خلال 2021.

فى بيانات رسمية أعلن وكالة الطاقة الأمريكية بالأمس ارتفاع المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 4.9 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي فى 17 تموز/يوليو، فى ثاني زيادة أسبوعية فى غضون الثلاثة أسابيع الأخيرة ،على خلاف توقعات الخبراء انخفاض بنحو 2.1 مليون برميل.

وعلى حسب تلك البيانات ارتفع إجمالي المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة إلى حوالي 536.5 مليون برميل ، والذي يعد أعلى مستوي منذ الأسبوع المنتهي 19 حزيران/يونيو الماضي ،فى علامة سلبية لمستويات الطلب المحلي فى أكبر مستهلك للنفط فى العالم.

وبالنسبة للإنتاج الأمريكي فقد زاد الأسبوع الماضي بنحو 100 ألف برميل ،ليرتفع الإجمالي إلى 11.1 مليون برميل يوميا ،والذي يعد أعلى مستوى منذ الأسبوع المنتهي 5 حزيران/يونيو الماضي ،والولايات المتحدة تتصدر حاليا قائمة أكبر منتجي النفط فى العالم.